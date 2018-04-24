غدا.. كلية تربية الغردقة تعقد المؤتمر السنويى الثانى







البحر الأحمر - عماد عرفة

تقيم كلية التربية بالغردقة،غدا الأربعاء أعمال المؤتمر السنوي لها تحت عنوان التربية في الوطن العربي للقرن الحادي والعشرين الواقع والطموحات والتحديات ،وذلك برعاية الدكتور عباس محمد منصور،رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر .

ويترأس المؤتمر،الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل عميد تربية الغردقة ومقرر المؤتمر، الدكتور أشرف محمود أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا ،ويستمر المؤتمر لمدة يومين ،بمشاركة أكثر من مائتي من أساتذة وخبراء التربية وباحثي الماجستير والدكتوراة من جامعات مصر وعدد من الدول العربية .

وأكد الدكتور أشرف محمود أحمد وكيل كلية التربية بالدراسات العليا بالغردقة ومقرر المؤتمر، أن الندوة الأولى للمؤتمر تتضمن التعليم في الوطن العربي ورئيس الجلسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.

وأضاف محمود إن الندوة الثانية تربية ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحديين، والندوة الثالثة معلم القرن الحادي والعشرين ،والندوة الرابعة ثلاثية العقل من منظور تكاملي لتعليم أفضل، واستثمار القطاع الخاص في التعليم قبل الجامعي: رؤى مستقبلية وجودة البحث التربوي بكليات التربية في مصر بين الواقع والطموح ودور الإعلام في التمكين المجتمعي للمعاقين، والسيناريوهات لاستشراف مستقبل التعليم الجامعى ،وأدوار عضو هيئة التدريس والوكالة العربية لإدارة تدويل اعتماد المؤسسات الجامعية.