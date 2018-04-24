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طلاب صيدلة المنوفية يزورون شركة إيبيكو لمتابعة تطور صناعة الأدوية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:47 م
طلاب صيدلة المنوفية يزورون شركة إيبيكو لمتابعة تطور صناعة الأدوية طلاب صيدلة المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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نظمت كلية الصيدلة جامعة المنوفية بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بالمنوفية زيارة لشركة إيبيكو للأدوية، لمشاهدة التطور الحديث فى صناعة الأدوية، تحت رعاية الدكتورة وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة.

شارك فى الزيارة الدكتور محمد بدر مدرس بقسم الكيمياء الحيوية والمشرف على مركز الخدمة العامة بكلية الصيدلة، الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية، والدكتور سيد مراد مشرف الدعاية الطبية للشركة ايبكو، الدكتور عادل فؤاد مدير المكتب العلمى ولفيف من قيادات الشركة كانوا فى استقبال الوفد.

عرض الدكتور عادل فؤاد أهم ما يميز شركة إيبكو وموقفها من سوق الدواء قام باصطحاب الوفد داخل الشركة، وتم مشاهدة عمليات تصنيع الدواء وتغليف المستحضرات ومشاهدة مخازن التبريد ومخازن التصدير ومخازن التجارب ومخازن استقبال المواد الخام.

وفى نهاية الجولة عقد الدكتور محمد بدر المشرف العام على مركز الخدمة العامة بالكلية اتفاقية بين شركة ايبكو على تدريب طلاب كلية الصيدلة فى الصيف، وتم الاتفاق على رعاية المؤتمر الذى تنظمه الكلية، وتنظيم دورات تدريبية على يد مدربين من شركة ايبكو للطلاب الكلية.


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