ضبط 160 كيلو سمك مملح فاسد بأبوقرقاص بالمنيا

ضبط 160 كيلو سمك مملح فاسد بأبوقرقاص بالمنياالثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:34 م
ضبط سمك مملح فاسد بأبوقرقاص
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا بالتعاون مع مكتب التموين ، من ضبط ومصادرة 160 كيلو سمك مملح فاسد بحوزة تاجر بمدينة أبوقرقاص معبأة بداخل 8 صفائح متهالكة ، مما يمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين ، وتم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر .
من جانبه ، كلف العقيد محمد صلاح أبو كريشه رئيس المركز مكتب التموين بأبوقرقاص ، بعمل حملات تموينية مستمرة للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على المواطنين ومحدودي الدخل والقضاء على كافة أشكال الغش التجاري واستغلال المواطنين .
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