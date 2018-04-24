ضبط ٢ طن لحوم نافقه قبل بيعها للمواطنين بالفيوم







الفيوم - رباب الجالي

تمكن قسم شرطة مباحث التموين بالفيوم من ضبط بعض الأشخاص بناحيه مركز طاميه وآخرين بناحية مركز الفيوم لقيامهم بحيازة ونقل لحوم لحيوان نافق ولحرم أخرى غير صالحه للإستهلاك الادمى.

كانت وردت معلومات لقسم شرطة مباحث التموين تفيد قيام بعض الأشخاص بناحيه مركز الفيوم بحيازة ونقل لحوم نافقه، وقيام آخرين بناحيه مركز طاميه بنقل وحيازه لحوم غير صالحة مستخدمين أختاما مزوره لإيهام رجال الضبط القضائى بأنها صالحة مستغلين ذلك الأمر لتحقيق أرباح طائله على حساب الصحه العامه للمواطنين

وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الأمن كلف على وجه السرعه تشكيل حمله مكبرة قام برئاسة اللواء هيثم عطا مدير ادارة البحث الجنائى و العقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطه مباحث التموين

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط كلا من المدعو محمد ع ع السن ٢٣ سنه سائق تروسيكل رقم 217857 فيوم و باتع ع ن ٣٢ سنة صاحب المضبوطات والمقيمان بناحيه بندر الفيوم لقيامهما بنقل وسلخ وتقطيع لحوم لحيوان نافق وبلغ اجمالى المضبوطات ٤٥٠ كيلو لحوم نافقه وسكين و ميزان تم التحفظ على التروسيكل وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 10779 جنح مركز الفيوم لسنه ٢٠١٨ وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات

كما تم ضبط كلا من "سامح ا ع" ٣١ سنه سائق السياره رقم 26254 فيوم و"محمد ي هـ" ٤٣ سنه صاحب المضبوطات والمقيمان بناحيه طاميه لحيازتهما ونقلهما ١٥٠٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

تم التحفظ على السياره وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٣٥١ جنح أمن دوله طوارئ مركز طاميه لسنه ٢٠١٨ وأخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات .