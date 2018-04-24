صور.. ندوة للتعريف بنظام الإدارة المحلية فى مصر لموظفى الأقصر







الاقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة التدريب بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ندوة حول نظام الإدارة المحلية فى مصر، بمكتبة مصر العامة، حيث حاضر فيها العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وذلك فى أطار تنفيذ عدد من البرامج والندوات التثقيفية للعاملين فى المحليات بمحافظة الأقصر، والتى تستمر بنهاية شهر أبريل الجارى.

وتحد خلال الندوة العميد عبد الله عاشور، حول تعريف الإدارة المحلية ونظام الإدارة المحلية فى مصر، ووحدات الادارة المحلية، وكذا الأقاليم الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والأمانة العامة للإدارة المحلية، وتحدث ايضاً عن المجلس الاعلى للإدارة المحلية، والمجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية، وتطوير معايير اختيار القيادات الإدارية فى الجهاز الحكومى ووحدات الإدارة المحلية.



ندوة حول نظام الإدارة المحلية في مصر لموظفي الأقصر (2)



ندوة حول نظام الإدارة المحلية في مصر لموظفي الأقصر (3)