صور.. ندوة للتعريف بنظام الإدارة المحلية فى مصر لموظفى الأقصر

صور.. ندوة للتعريف بنظام الإدارة المحلية فى مصر لموظفى الأقصرالثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:59 م
ندوة للتعريف بنظام الإدارة المحلية
إضافة تعليق
نفذت إدارة التدريب بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ندوة حول نظام الإدارة المحلية فى مصر، بمكتبة مصر العامة، حيث حاضر فيها العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وذلك فى أطار تنفيذ عدد من البرامج والندوات التثقيفية للعاملين فى المحليات بمحافظة الأقصر، والتى تستمر بنهاية شهر أبريل الجارى.
وتحد خلال الندوة العميد عبد الله عاشور، حول تعريف الإدارة المحلية ونظام الإدارة المحلية فى مصر، ووحدات الادارة المحلية، وكذا الأقاليم الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والأمانة العامة للإدارة المحلية، وتحدث ايضاً عن المجلس الاعلى للإدارة المحلية، والمجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية، وتطوير معايير اختيار القيادات الإدارية فى الجهاز الحكومى ووحدات الإدارة المحلية.
ندوة حول نظام الإدارة المحلية في مصر لموظفي الأقصر (2)
ندوة حول نظام الإدارة المحلية في مصر لموظفي الأقصر (3)
ندوة حول نظام الإدارة المحلية في مصر لموظفي الأقصر (1)
إضافة تعليق
وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019
شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة