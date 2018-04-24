صور.. نائب رئيس هيئة التأمين الصحى يتفقد مستشفى المجمع الطبى بطنطا

الغربيه محمد طارق

أجرى الدكتور محسن جورج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، جولة تفقدية بمستشفى المجمع الطبى بطنطا والمركز الاستشارى للعلاج الطبيعى بفرع الغربية يرافقه الدكتور رائف يوسف نائب مدير الفرع للشئون الفنية.

وتفقد أقسام المستشفى من طوارئ واستقبال والغسيل الكلوى والأورام والعمليات والقسطرة وجراحات القلب والعنايات المركزة والأشعة والمطبخ والمغسلة والتعقيم، واستمع خلال زيارته إلى شرح مفصل من الدكتور جمال السباعى مدير المستشفى عن آلية تقديم الخدمة داخل الأقسام وخطة المستشفى القادمة لتطوير الخدمة بما يتلاءم مع سياسة رئاسة الهيئة.

وفى ختام الزيارة استمع نائب رئيس الهيئة إلى فريق العمل بالمستشفى لاحتياجات رؤساء الأقسام الطبية وغير الطبية، وأشاد بالجهود الملموسة للجميع من الكادر الطبى والإدارى فى سبيل تقديم الخدمات الصحية المميزة لجميع المنتفعين، متمنياً لهم السير قُدماً لما فيه خدمة المرضى.