صور.. مركز شباب العريش ينظم احتفالا رياضيا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

صور.. مركز شباب العريش ينظم احتفالا رياضيا بمناسبة ذكرى تحرير سيناءالثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:58 م
مركز شباب العريش
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نظم مركز شباب مدينة العريش، مساء اليوم، احتفالا رياضيا بمناسبة احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء. شارك فى الاحتفالات نحو 500 طليع من أبناء مدينة العريش .
وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش، إن الاحتفالات تضمنت عروضا لكرة القدم والسلة والكارتية والكونغ فو وعروض لفريق نتحدى الإعاقة، وفريق الطائرة من ذوى الاحتياجات الخاصة.
حضر الاحتفالات إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، وقيادات المديرية وأولياء الأمور .
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