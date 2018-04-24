صور.. محافظ مطروح يتفقد أعمال التطوير بالميادين والشوارع وكورنيش المدينة







مطروح – حسن مشالى

تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية بكورنيش مدينة مرسى مطروح، وشوارع العوام، والجلاء، بإمتداده حتى ميدان البنك الأهلى، وشارع الإسكندرية، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية لأعمال التطوير، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكة صرف الأمطار، وأعمال الكهرباء والغاز، وفقا للمخطط العام.

وتابع المحافظ تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات المضيئة والمقاعد للمواطنين بشارع الإسكندرية، عقب الانتهاء من أعمال الرصف، بالإضافة إلى البدء فى تركيب بلاط الانترلوك بالكورنيش وأعمال التطوير والتجميل.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء، لاستلام المواقع التى تم الانتهاء منها، لرصفها وتجميلها، وفقا للمخطط العام لأعمال التجميل وإعادة الشيئ لأصلة.

وشدد محافظ مطروح، على أنه لن يسمح بوجود تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع مرة أخرى، بعد الانتهاء من عمل الشنايش لتصريف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، مع مراعاة الميل اللازم لتصريف مياه الأمطار، مع ضرورة الإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير طبقا للتوقيتات المحددة، مع الالتزام بتوحيد لون وشكل التند والواجهات لمحلات شارع الإسكندرية، وفقا للتصميمات الموضوعة، والحفاظ على النظافة وعدم التعدى على الأرصفة، وقيام مجلس المدينة والمرافق بإزالة أية إشغالات.

وناشد المحافظ، أصحاب المحلات التجارية بشارع الإسكندرية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن عدم وضع إشغالات أمام المحال، طوال فصل الصيف، محذراً بأنه سيتم توقيع غرامات وعقوبات على أصحاب المحلات المخالفة.

وأشار أبو زيد، إلى أنه يتابع يوميا كافة أعمال المشروعات الجارى تنفيذها، وحذر الشركات العاملة بمدينة مرسى مطروح، من أنه فى حال عدم الأنتهاء من الأعمال فى المواعيد المتفق عليها بالعقود، سيتم توقيع أقصى غرامة وعقوبة لتصل لوقف الأعمال وإسنادها لشركات أخرى، وأنه تم تلافى جميع الملاحظات التى حدثت فى موسم الصيف الماضى، ورفع كفاءة كافة المرافق بالشواطئ، ودهان الأرصفة، وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارته، ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ، لينعكس ذلك على ظهور المحافظة فى أبهى صورها، فى موسم الصيف، الذى يعتبر أهم مصادر الدخل لأهالى المحافظة.

وأكد محافظ مطروح، أن جميع الأعمال التى تتم حاليا من إنشاء وتطوير البنية التحتية، خاصة بمدينة مرسى مطروح، هى من أجل الارتقاء بالمحافظة لتحتل مكانتها السياحية والحضارية، وجذب أعداد أكبر من المصطافين، مضيفا أنه لا يألوا جهداً فى الإسراع بتنفيذ مخططات تنمية المحافظة، بما يعود بالنفع على أبناء مطروح، مراعاةً لاعتمادهم على موسم الصيف السياحى كأحد الموارد الاقتصادية لهم.



محافظ مطروح يتابع أعمال التطوير النهائية بالميادين والشوارع



التنبيه على شركات توصيل المرافق بمطروح بالالتزام بالمواعيد المحددة



اللواء علاء ابو زيد يتفقد الاعمال بمنطقة الكورنيش



محافظ مطروح مع مسئولى الاجهزة المعنية



ابوزيد يتابع البدء فى تريب بلاط ارصفة والبلدورات المضيئة