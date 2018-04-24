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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:54 م
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صور .. محافظ البحيرة تكرم طالبين بدمنهور لتفوقهما وإبداعهما العلمى

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:48 م
صور .. محافظ البحيرة تكرم طالبين بدمنهور لتفوقهما وإبداعهما العلمى محافظ البحيرة تكرم الطلاب الموهوبين


البحيرة - ناصر جودة
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،على أهمية رعاية المواهب الشابة من الطلاب بكافة المراحل التعليمية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتشجيع مواهبهم الخاصة فى كافة مجالات الإبداع.

جاء ذلك خلال تكريمها اليوم، لطالبين من المخترعين الصغار،وهما محمد أحمد الحسينى داوود بالصف السادس الإبتدائى بمدرسة قباء بدمنهور،والذى إخترع نموذج لخازينة تصدر إنذارا فى حالة تعرضها للسرقة، وإسلام وسام عبدالله بالصف الخامس الإبتدائى بمدرسة السلام بدمنهور، والذى إستطاع أن يخترع نموذج لوسيلة تعليمية للجهاز الدورى بجسم الإنسان.

وقامت بإهداء كل منهما شهادة تقدير، وحثتهما على مواصلة البحث والإبتكار.

حضر التكريم محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومسئولى المركز الإستكشافى التعليمى ووالدتى التلميذين .

 1 محافظ البحيرة خلال تكريم التاتميز المتفوقين

محافظ البحيرة خلال تكريم التاتميز المتفوقين

 

2 محافظ البحيرة تكرم التلاميذ المبتكرين
محافظ البحيرة تكرم التلاميذ المبتكرين

 


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