صور.. غرق شوارع قرية البندرة فى "مياه المجارى" بعد كسر ماسورة صرف صحى







الغربية – مصطفى عادل

شهدت قرية البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى، عقب كسر ماسورة صرف، ودخلت المياه إلى البيوت، وتسببت فى إعاقة الحركة فى الشوارع، خاصة وأن شوارع القرية ترابية التى تحولت إلى مستنقعات طينية.

تلقى اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، عدة شكاوى من أهالى القرية بغرق الشوارع ومنازلهم بالمجارى، ووجه رئيس المدينة نائبه المحاسب أحمد المغاورى سليمان بسرعة التوجه إلى القرية، والاتصال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ودفعت الشركة بفريق الصيانة وسيارات لشفط المياه، وتم تغيير الماسورة المكسورة، وشفط المياه من الشوارع والمنازل.