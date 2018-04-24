صور.. غرق شوارع قرية البندرة فى "مياه المجارى" بعد كسر ماسورة صرف صحى

صور.. غرق شوارع قرية البندرة فى "مياه المجارى" بعد كسر ماسورة صرف صحىالثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:15 م
غرق قرية البندرة بالمجاري بعد كسر ماسورة صرف صحى
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شهدت قرية البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى، عقب كسر ماسورة صرف، ودخلت المياه إلى البيوت، وتسببت فى إعاقة الحركة فى الشوارع، خاصة وأن شوارع القرية ترابية التى تحولت إلى مستنقعات طينية.
تلقى اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، عدة شكاوى من أهالى القرية بغرق الشوارع ومنازلهم بالمجارى، ووجه رئيس المدينة نائبه المحاسب أحمد المغاورى سليمان بسرعة التوجه إلى القرية، والاتصال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
ودفعت الشركة بفريق الصيانة وسيارات لشفط المياه، وتم تغيير الماسورة المكسورة، وشفط المياه من الشوارع والمنازل.
غرق قرية البندرة بالمجاري بعد كسر ماسورة صرف صحى
غرق قرية البندرة بالمجاري بعد كسر ماسورة صرف صحى
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