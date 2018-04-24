صور.. سفيرة التشيك تختتم زيارتها للوادى الجديد بتفقد مشروعات إنتاجية بالمدارس







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

اختتمت السفيرة فيرونيكا كوخينيوفا، سفيرة دولة التشيك بالقاهرة، زيارتها التى استمرت 3 أيام بالداخلة، حيث تفقدت عدد من الأقسام الإنتاجية بمدارس التعليم الفنى والزراعى والصناعى بمدينة موط بالداخلة وأبدت سعادتها البالغة لما شاهدته من آليات الدعم والتطوير فى تلك الأقسام وقامت بمتابعة مراحل إنتاج الألبان ومشتقاته والإنتاج الحيوانى واقسام الزينة والبساتين وكذلك قسم التفصيل والخياطة وغيرها من الأقسام، حيث رافقها فى الجولة الوفد المرافق من السفارة وعدد من القيدات التنفيذية بمركز الداخلة .

وأشادت سفيرة التشيك بدور محافظ الوادى الجديد فى دعم المشروعات الخيرية ومنها تخصيص 200 فدان لصالح جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان والتى سوف يتم زراعتها بالنخيل بالتعاون مع سفارة التشيك على ان يتم تخصيص العائد منها لصالح الجمعية .