صور.. رفع 2 طن قمامة وأتربة فى حملة نظافة بشارع محطة سكك حديد الأقصر







الأقصر - أحمد مرعى

قادت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، حملة نظافة مكبرة بشارع المحطة - عبد المنعم العديسى - بمنطقة وسط المدينة، لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات القمامة، بناء على تكليفات مشددة من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وقالت المهندسة هدية ثابت، إن الحملة أسفرت عن رفع (2) طن قمامة وأتربة ناعمة بالاستعانة بعمال قطاع وسط، وتم تكليف مسئولى قطاعات النظافة بالاستمرار فى شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة ، بكافة المناطق لتشمل كافة الأحياء.



جانب من حملة النظافة بشارع محطة سكك حديد الأقصر



المهندسة هدية ثابت تشرف على حملة النظافة