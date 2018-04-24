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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:50 م
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صور.. رفع كفاءة طريق نجع حمادى والبدء فى انشاء وترميم السور الغربى بسوهاج

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:28 م
صور.. رفع كفاءة طريق نجع حمادى والبدء فى انشاء وترميم السور الغربى بسوهاج اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج،على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بتقديم أعلى مستوي من الخدمات للمواطنين،والعمل علي راحة المواطن السوهاجى،ومتابعة استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة،واليقظة التامة وتنفيذ خطط المحافظة التنموية ، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه قال محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة،أن الوحدة المحلية تعمل حاليا علي رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادي، وتم البدء في إنشاء وترميم السور الغربي للطريق بالتعاون مع الوحدة القروية لرافع القصير وعمال الوحدة ، وجاري العمل علي رفع كفاءة الرصيف المجاور لترعة نجع حمادي من تركيب البلاط اللازم والبلدورات وأعمال الدهانات ، وذلك من بداية كمين سوهاج متجها شمالا حتي ما قبل كوبري الحويتي ، بطول 1.5 كيلومتر .

اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج (1)
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج 
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج (2)
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج 
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج (3)
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج 
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج (4)
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج (5)
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج 
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج (7)
اعمال الترميم بطريق ترعة نجع حمادي بسوهاج 

 

 

 

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