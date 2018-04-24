video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات نظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بحى غرب سوهاج

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:54 ص
صور.. حملات نظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بحى غرب سوهاج حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل، ورفع الاشغالات وتحقيق السيولة المرورية، وخلق بيئة حضارية للمواطنين بسوهاج .
 
ومن جانبه، قال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بناحية منطقة العارف بالله، وتم رفع الاشغالات من الطريق العام وتسهيل الحركة المرورية، وتم التنبيه علي الباعة الجائلين بالإلتزام بالأماكن المخصصة لهم، وجاري استكمال أعمال تركيب كشافات الإنارة الجديدة من قبل الحي، وتم دهان البلدورات بالميدان ، وتجميل سور السكة الحديد الخارجي بميدان العارف بالله، كما تم القيام حملة نظافة بمنطقة المخبز الألي والشوارع الفرعية للمنطقة، واستمرار الحملة لمدة أسبوع من أجل رفع كفاءة ونظافة المنطقة، وجاري متابعة أعمال التجميل بجميع مناطق الحى.
 
حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب (1)
حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب

حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب (2)
حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب 

حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب (3)
حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب 

حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب (4)
حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب

حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب (5)
حملات النظافة ورفع الاشغالات بحي غرب 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة موظف بتموين سوهاج للنيابة لاحتفاظه بـ636 بطاقة تموينية

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حى غرب




لا تفوتك
مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة