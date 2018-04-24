صور.. حملات نظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بحى غرب سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل، ورفع الاشغالات وتحقيق السيولة المرورية، وخلق بيئة حضارية للمواطنين بسوهاج .

ومن جانبه، قال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بناحية منطقة العارف بالله، وتم رفع الاشغالات من الطريق العام وتسهيل الحركة المرورية، وتم التنبيه علي الباعة الجائلين بالإلتزام بالأماكن المخصصة لهم، وجاري استكمال أعمال تركيب كشافات الإنارة الجديدة من قبل الحي، وتم دهان البلدورات بالميدان ، وتجميل سور السكة الحديد الخارجي بميدان العارف بالله، كما تم القيام حملة نظافة بمنطقة المخبز الألي والشوارع الفرعية للمنطقة، واستمرار الحملة لمدة أسبوع من أجل رفع كفاءة ونظافة المنطقة، وجاري متابعة أعمال التجميل بجميع مناطق الحى.