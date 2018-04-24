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صور.. تشييع جثمان النقيب محمد شحاته من مسقط رأسه في الخانكة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:27 م
صور.. تشييع جثمان النقيب محمد شحاته من مسقط رأسه في الخانكة تشييع جثمان النقيب محمد شحاته


القليوبية - نيفين طه
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شيع المئات من أهالي عزبة الأبيض وقري مركز الخانكة، جثمان الشهيد النقيب محمد إمام شحاتة من قوات المظلات الذي استشهد في إحدي المداهمات للبؤر الإرهابية بسيناء.
 
خرج جثمان الشهيد ملفوفا فى علم مصر من مسجد الفتح بعزبة الأبيض التابعا لمركز الخانكة فى جنازة شعبية و رسمية مهيبة حضرها اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وتحولت الجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب وردد الأهالي الهتافات المنددة بالإرهاب.
 
من جانبه وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية نيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشعب القليوبية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه وإستقراره.
 
وأعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطنى، مؤكدا على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءً.
وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب، وإستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية، التى تستهدف إستقرار أمن المواطن والوطن، مؤكدًا دعمه الكامل للعمليات العسكرية الشاملة، التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية فى سيناء، وعدد من محافظات الجمهورية لمكافحة الإرهاب الأسود، ولتحقيق أمن وإستقرار البلاد.
 
تشييع جثمان النقيب محمد شحاته من مسقط رأسه في الخانكة (1)
 

تشييع جثمان النقيب محمد شحاته من مسقط رأسه في الخانكة (2)
 

تشييع جثمان النقيب محمد شحاته من مسقط رأسه في الخانكة (3)
 

تشييع جثمان النقيب محمد شحاته من مسقط رأسه في الخانكة (4)
 

 


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