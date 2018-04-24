صور.. العثور على سرب طائر اللقلق بالسويس.. والأوروبيون: سعداء بسلامتهم







السويس- سيد نون

نجح فريق من المتطوعين فى محافظة السويس من المهتمين بالطيور والحياة البرية من العثور على سرب طيور طائر "اللقلق الأبيض" المثبت بأقدامه جهاز "gps" بعد توقفه بإحدى المناطق بالمحافظة، والذى كان فى طريقه إلى اوروبا عائدا إلى موطنه بعد قضائه للشتاء فى دولة جنوب إفريقيا.

وتحرك فريق المتطوعين بالسويس من محبى الطيور والمهتمين بالحياة البرية للعثور على سرب الطيور بعد قيام جمعيات بيئية بعدد من دول أوروبا وخاصة أوكرانيا بنشر استغاثات أنه يوجد سرب من طيور طائر اللقلق الأبيض White Stroksتوقف بشكل مفاجئ داخل أحد المناطق بالسويس أثناء قدومه من جنوب أفريقيا إلى أوروبا، وأن جهاز الـ"gps" حدد موقعه، وأنه يوجد تخوف أن السرب تعرض للأذى.

وبعثور فريق من المتطوعين بالسويس، وخاصة أعضاء جروب كاميرا السويس على سرب الطيور بجانب مكان لتجمع القمامة وتطويرها بمنطقة أبوعارف بحى الجناين التى توقف عندها السرب لفترة تجاوزت خمس أيام من أجل الطعام، تم التأكد أنه لم يتم اصطيادهم ولم يتعرضوا للأذى، مؤكدين فى رساله واضحة لأعضاء الجمعيات المهتمة بالحياة البرية أن المصريين يهتمون بالحياة البرية.

وقال هشام سمير قائد فريق المتطوعين ومؤسس جروب كاميرا السويس، إن ما حدث أن مجموعة من محبى الطيور فى اوروبا وانقاذها ومتابعة مسار الهجرة وجدو ان الطيور لم تتحرك من السويس منذ فتره لتكملة مسيرة الهجرة لأنه من المفترض ان تتوقف يومين أو ثلاثة فتوقف السرب اكثر من خمس أيام، وطبعا هم متابعين باستخدام "gps " ومازال فى نفس المنطقة منذ فتره فدب فى قلبهم القلق من أن يحدث لهذا السرب مكروه والإشارات فى نفس المكان، وتم تحديد منطقة أبو عارف وقلنا مفيش غير منطقة مصنع تدوير القمامة وبمساعدة مديرة مكتب البيئة بالمحافظة تم التوجه لمكان المصنع.

وأشار هشام سمير، تم رصد السرب فى المصنع وأرسلنا الصور للمجموعة المهتمة وكانت سعادتهم من الاطمئنان على سلامة السرب، وأننا نوجه شكرا لكل من اهتم بالموضوع ورسالة إلى المهتمين فى أوروبا أننا أيضا نهتم مثلهم ونغير فكرة أن العرب لا يهتمون بالحياة البرية.



سرب الطيور



الطيور



طائر اللقلق



الطيور بمنطقة تدوير القمامه