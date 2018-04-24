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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:51 م
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صور .. استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع وميادين حى شرق فى سوهاج

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:09 م
صور .. استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع وميادين حى شرق فى سوهاج جانب من الحملة


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع وميادين حي شرق سوهاج ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى بضرورة تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة ،وتقديم اعلي مستوي من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه قال صلاح المازني رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج  فى بيان للمحافظة،أنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة بشوارع وميادين الحي ، وتم القيام بحملة نظافة مكبرة بمنطقة السوق بمدينة ناصر،وحملة أخرى لتطوير ورفع الأتربة بالكورنيش الشرقي.

وجاري أعمال المتابعة وتكثيف الحملات بشكل دورى،واستكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق والشوارع بنطاق الحى للظهور بالمظهر اللائق والحضاري .

 

اعمال النظافة والتجميل بحي شرق (1)
اعمال النظافة والتجميل بحي شرق
 

 

اعمال النظافة والتجميل بحي شرق (3)
اعمال النظافة والتجميل بحي شرق
 

 

اعمال النظافة والتجميل بحي شرق (4)
اعمال النظافة والتجميل بحي شرق
 
اعمال النظافة والتجميل بحي شرق (7)
اعمال النظافة والتجميل بحي شرق
 

 

اعمال النظافة والتجميل بحي شرق (13)
اعمال النظافة والتجميل بحي شرق
 

 

اعمال النظافة والتجميل بحي شرق (14)
اعمال النظافة والتجميل بحي شرق
 

 

 

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