صحة الإسكندرية: إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم عند كوبرى الثروة السمكية







الإسكندرية - جاكلين منير

قالت الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنها تلقت إخطارا من مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية، يفيد بوصول 4 مصابين تم نقلهم للمستشفى ، نتيجة حادث تصادم عند كوبرى الثروة السمكية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والكشف الطبى الكامل.

كما تم حجز الحالات بالمستشفى وهم: سعيد محمد محمود 59 عاما والتشخيص الابتدائى له اشتباه كسر بعظام الفقرات القطنية - إبراهيم جمال عابدين 23 عاما والتشخيص الابتدائي له اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضى بالشفة السفلى - ماجدة محمد مصطفى 27 عاما والتشخيص الابتدائى اشتباه كسر باليدين السمنة واليسرى - ياسمين محمد أحمد 23 عاما والتشخيص الابتدائى اشتباه كسر اسفل العمود الفقرى - سعيد محمد محمود 59 عاما والتشخيص الابتدائى اشتباه كسر.

وأكدت فى بيان صادر اليوم أنه جارى تلقى العلاج اللازم للمصابين.