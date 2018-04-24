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صحة الإسكندرية: إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم عند كوبرى الثروة السمكية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:04 ص
صحة الإسكندرية: إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم عند كوبرى الثروة السمكية حادث تصادم -أرشيفية


الإسكندرية - جاكلين منير
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قالت الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنها تلقت إخطارا من مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية، يفيد بوصول 4 مصابين تم نقلهم للمستشفى ، نتيجة حادث تصادم عند كوبرى الثروة السمكية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والكشف الطبى الكامل.

كما تم حجز الحالات بالمستشفى وهم: سعيد محمد محمود  59 عاما والتشخيص الابتدائى له اشتباه كسر بعظام الفقرات القطنية - إبراهيم جمال عابدين 23 عاما والتشخيص الابتدائي له اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضى بالشفة السفلى - ماجدة محمد مصطفى 27 عاما والتشخيص الابتدائى اشتباه كسر باليدين السمنة واليسرى - ياسمين محمد أحمد 23 عاما والتشخيص الابتدائى  اشتباه كسر اسفل العمود الفقرى - سعيد محمد محمود 59 عاما والتشخيص الابتدائى اشتباه كسر.

وأكدت فى بيان صادر اليوم أنه جارى تلقى العلاج اللازم للمصابين.

 

 


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