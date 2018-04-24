شركة مياه القناه تنتهى من إصلاح طفح مياه الصرف بالغطوس بالقنطرة شرق

شركة مياه القناه تنتهى من إصلاح طفح مياه الصرف بالغطوس بالقنطرة شرقالثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:59 م
جانب من أعمال الصيانة
إضافة تعليق
أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه أنه تم الإنتهاء من مشكلة طفح مياه الصرف الصحى بعزبة الغطوس بمدينة القنطرة شرق وذلك إستعدادا لقدوم فصل الصيف، وزيادة استهلاك المياة حيث تم الدفع بسيارات قطاع الاسماعيلية الفاكيوم والنافورى وسيارة السيول.
جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من الشركة، لحل أي مشاكل تواجه المواطنين، وبمتابعه من المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، وتواجد احمد ابو زيد نائب مدير منطقة القنطرة شرق.
وأشار عزب فى بيان له اليوم إلى إستمرار عملية تطهير البيارات وتسليك خطوط شبكات الصرف الصحى لإنهاء المشكلة بتكثيف العمل وبالتنسيق مع متولى حسن رئيس مدينة القنطرة شرق، وتواجد محمد على سكرتير المركز والمدينة، ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة.
إضافة تعليق
صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه
إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة