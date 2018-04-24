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شركة مياه القناه تنتهى من إصلاح طفح مياه الصرف بالغطوس بالقنطرة شرق

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:59 م
شركة مياه القناه تنتهى من إصلاح طفح مياه الصرف بالغطوس بالقنطرة شرق جانب من أعمال الصيانة


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه أنه تم الإنتهاء من مشكلة طفح مياه الصرف الصحى بعزبة الغطوس بمدينة القنطرة شرق وذلك إستعدادا لقدوم فصل الصيف، وزيادة استهلاك المياة حيث تم الدفع بسيارات قطاع الاسماعيلية الفاكيوم والنافورى وسيارة السيول.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من الشركة، لحل أي مشاكل تواجه المواطنين، وبمتابعه من المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، وتواجد احمد ابو زيد نائب مدير منطقة القنطرة شرق.

وأشار عزب فى بيان له اليوم إلى إستمرار عملية تطهير البيارات وتسليك خطوط شبكات الصرف الصحى لإنهاء المشكلة بتكثيف العمل وبالتنسيق مع متولى حسن رئيس مدينة القنطرة شرق، وتواجد محمد على سكرتير المركز والمدينة، ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة.

 


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