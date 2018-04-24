شركة مياه أسيوط تعلن افتتاح 6 محطات بقرى محافظة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط والوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": عن قيام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بافتتاح بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ومنها "المحطة التشيكى، محطة صرف صحى البنك الدولى بالمعلمين، المحطة النقالى بالاربعين، محطة معالجة بشطب، محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرقارص، محطة معالجة الحديد والمنجنيز بالزاوية، بئر ارتوازى بمحطة مياه العوامر بديروط، مركز خدمة عملاء ديروط".

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط والوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنه سيتم افتتاح المحطة التشيكى، بطاقة تصميميه 600ل/ث، بتكلفة قدرها 242 مليون و500 ألف جنيه، وتخدم منطقة غرب وشرق أسيوط وعرب المدابغ، ومحطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية قرقارص، بطاقة 60ل/ث، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتخدم قرية قرقارص، ومحطة معالجة صرف صحى بقرية شطب، سعة 26م/ يوم، وتخدم قرية شطب وريفا ودير ريفا، والزاوية وموشا، ومحطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية الزاوية بطاقة 60ل/ث، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتخدم قرية الزاوية.

كما سيتم افتتاح محطة مياه الاربعين المرشح النقالى، بطاقة 200م/ساعة، بتكلفة 3 ملايين و908 ألف و764 جنيها، وتخدم مدينة مبارك ومدينة المعلمين وجميع المناطق المجاروة، ومحطة مياه صرف صحى البنك الدولى، بطاقة 200ل/ث، بتكلفة 10 ملايين و499 ألف و235 جنيها، وتخدم محطة رفع نزلة عبداللاه، ومحطة رفع السادات، ومحطة رفع درنكه، ومدينة مبارك ومدينة المعلمين، وبئر محطة مياه العوامر بديروط بطاقة 30ل/ث، بتكلفة 100 ألف جنيها، ويخدم قرية العوامر بمركز ديروط، كما سيتم افتتاح مركز خدمة عملاء ديروط ويخدم 80 ألف مشترك.