سكرتير مساعد محافظة الأقصر يبحث مع المديريات والمدن تنظيم مكاتب خدمة المواطنين

سكرتير مساعد محافظة الأقصر يبحث مع المديريات والمدن تنظيم مكاتب خدمة المواطنينالثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:21 ص
محافظة الأقصر
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عقد اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، إجتماعاً موسعاً بحضور مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المدن والمراكز لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار رقم 168 لسنة 2018، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.
وأكد سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر،فى بيان له اليوم على مديرى المديريات ورؤساء المدن ضرورة الأهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة فحصها وعرضها على الجهات المعنية و الرد عليها من خلال التنسيق مع إدارة خدمة المواطنين، مشدداً علي أن محافظ الأقصر طالب بأنه على كافة رؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات التأكد من كون الردود قانونية ومدعمة بالمستندات اللازمة، كما شدد على أن تجرى اللجنة دراسة لإنشاء إدارة لخدمة المواطنين بجميع المراكز والمدن والمديريات لفحص شكاوى المواطنين والرد عليها.
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