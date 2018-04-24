سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماعا لبحث سبل تطوير الإدارات الهندسية







المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، اجتماعا لرفع كفاءة الادارات الهندسية علي مستوي المحافظة، وذلك بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو الإدارات الهندسية والقانونية علي مستوي المحافظة.

وشدد السكرتير العام علي مديرى الادارات الهندسية بضرورة بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن والنهوض بكافة مشروعات التنمية علي مستوي المحافظة، مطالباً الانتهاء من أي بيانات مطلوبة بسرعة ودقة من أجل القضاء علي الروتين ومكافحة الفساد بالإدارات الهندسية والعمل علي تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وسرعة الفصل في مشكلاتهم.

يأتي هذا في إطار ما تشهده الدولة من جهود لرفع كفاءة الاجهزة التنفيذية علي مستوي الجمهورية من أجل التصدي للفساد الاداري ومحاسبة المقصرين للحفاظ علي حق الدولة وحق المجتمع.