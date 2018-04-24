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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:54 م
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سقوط عمود إنارة بطوخ يحطم سيارة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:12 م
سقوط عمود إنارة بطوخ يحطم سيارة جانب من الحادث


القليوبية نيفين طه
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سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، عقب سقوط عمود كهرباء على سيارة متوقفة بجانب الرصيف، أمام برج الزهراء، مما أدى إلى تهشمها. 
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور مركز طوخ، وانتقل على الفور رئيس مدينة طوخ، وجارى رفع آثار الحادث وتم فصل الكهرباء عن المنطقة.
 
يذكر أن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، قد أصد قرارا بإزالة وصيانة جميع أعمدة الإنارة المتهالكة وغير الصالحة حرصا على حياة المواطنين .
 
 
 
 
 

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