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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:27 ص
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"زراعة الإسكندرية": توريد 21 ألف طن قمح حتى الآن.. صور

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:00 ص
"زراعة الإسكندرية": توريد 21 ألف طن قمح حتى الآن.. صور


الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنه قد تم توريد 21 ألف طن قمح، من محصول القمح حتى الآن.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المديرية تستهدف هذا العام توريد نحو 200 ألف طن، وأكد على أنه تم تجهيز أربع مراكز لاستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالى السعات التخزينية للصوامع تبلغ 178 ألف طن، وهى تشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع 90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن.

ولفت إلى أنه تم حصر المساحات الزراعية للقمح بالإسكندرية والتى قدرت بحوالى 68 ألف فدان تقع أغلبها غرب الاسكندرية بقرى بنجر السكر.

 

 

توريد القمح
توريد القمح

 

محصول القمح
محصول القمح

 

اثناء التوريد
اثناء التوريد

 

 


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