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رئيس جامعة بورسعيد: منح 4 باحثين درجة الدكتوراة و17 آخرين للماجستير

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:38 م
رئيس جامعة بورسعيد: منح 4 باحثين درجة الدكتوراة و17 آخرين للماجستير الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
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أكد الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، أن مجلس الجامعة وافق من خلال الإجتماع ،الذى عقد اليوم الثلاثاء،على منح 4 باحثين درجة الدكتوراة و 17 آخرين لدرجة الماجستير،بمختلف كليات الجامعة .

وقال شاهين فى بيان صحفى له اليوم،أن المجلس ناقش الموضوعات المطروحة، بجدول الأعمال ثم قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد تحرير سيناء.

وأوضح شاهين إنه تم موافقة المجلس منح الجهاز الإدارى، منحة قدرها 700 جنيه بمناسبة حلول رمضان ،فضلا عن تقديم التهنئة لكل من،الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية،والدكتورة  مايفل حشمت عميد كلية الطب البشرى،والدكتورة  أمل خليل عميد كلية التمريض للجهود المبذولة لنجاج المؤتمرات التى عقدت بكلياتهم .

 


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