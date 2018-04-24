دورة تدريبية لرفع كفاءة ممرضات بالمستشفى جامعة بنها

القليوبيه-نيفين طه

انتهت اليوم أعمال الدوره التدريبية التى نظمتها كلية الطب بجامعة بنها، وحضرها 85 من أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى الجامعى، بالإضافة إلى أربع مشرفات تمريض، واستمرت على مدى ستة أشهر بالتعاون بين جامعة بنها والبنك الاهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور محمد جودة، مدير البرنامج التدريبى ومدير التدريب بمستشفيات جامعة بنها، إن هذه الدوره تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية ببنها، وأنه تم التركيز على أن تكون المشاركات فى هذه الدوره هم نواة لتدريب باقى أعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات

وأضاف جودة، أن نجاح الدورة جاء نتيجة التعاون بين جامعة بنها ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها مصر الخير والبنك الأهلى الذى مول تكاليفها والتى بلغت 500 ألف جنيه، موضحًا أن مؤسسة مصر الخير أشادت بالمحتوى العلمى للدورة والجدية التى اتسم بها المشاركات فيها.

وأشار مدير البرنامج التدريبى ومدير التدريب بمستشفيات جامعة بنها، إلى أن نجاح الدورة يعود إلى الدعم الذى قدمه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعه والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف على كلية الطب والدكتور محمود عبد الصبور العميد السابق للكلية والدكتور يسرى السعيد المدير السابق للمستشفيات الجامعية.