video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دورة تدريبية لرفع كفاءة ممرضات بالمستشفى جامعة بنها

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:58 م
دورة تدريبية لرفع كفاءة ممرضات بالمستشفى جامعة بنها جانب من الدورة


القليوبيه-نيفين طه
إضافة تعليق

انتهت اليوم أعمال الدوره التدريبية التى نظمتها كلية الطب بجامعة بنها، وحضرها 85 من أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى الجامعى، بالإضافة إلى أربع مشرفات تمريض، واستمرت على مدى ستة أشهر بالتعاون بين جامعة بنها والبنك الاهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير.

 

وقال الدكتور محمد جودة، مدير البرنامج التدريبى ومدير التدريب بمستشفيات جامعة بنها، إن هذه الدوره تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية ببنها، وأنه تم التركيز على أن تكون المشاركات فى هذه الدوره هم نواة لتدريب باقى أعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات

 

وأضاف جودة، أن نجاح الدورة جاء نتيجة التعاون بين جامعة بنها ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها مصر الخير والبنك الأهلى الذى مول تكاليفها والتى بلغت 500 ألف جنيه، موضحًا أن مؤسسة مصر الخير أشادت بالمحتوى العلمى للدورة والجدية التى اتسم بها المشاركات فيها.

 

وأشار مدير البرنامج التدريبى ومدير التدريب بمستشفيات جامعة بنها، إلى أن نجاح الدورة يعود إلى الدعم الذى قدمه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعه والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف على كلية الطب والدكتور محمود عبد الصبور العميد السابق للكلية والدكتور يسرى السعيد المدير السابق للمستشفيات الجامعية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تكريم طلاب جامعة بنها الفائزين بمسابقات الجامعات المصرية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة