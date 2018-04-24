جامعة الزقازيق: إجراءات مشددة لتأمين الكنترولات وعقوبات رادعة لمنع الغش







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق أثناء ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة بجلسته اليوم علي ضرورة تأمين الكنترولات.

والتنبيه علي عمداء الكليات وأمين عام الجامعة والإدارة الهندسية ومديري الكليات بضرورة مراجعة وسائل الإضاءة والإنذار الداخلية والخارجية ومراجعة جميع الوصلات الكهربية الداخلية والخارجية وجميع الأحمال الكهربية.

وذلك تفادي وجود أي أحمال زائدة وحظر استخدام السخانات والغلايات الكهربائية بالكليات واتخاذ الإجراءات القانونية مع يحوزها أو يستخدمها والتخلص من أي مخلفات خارج أو أعلي أسطح الكليات وتأمين الكنترولات والتنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس بالتزام الجدية في أعمال الامتحانات ومنع دخول الطلاب بأدوات الغش والإعلان على مواقع الجامعة والكليات بأنه لن يسمح بدخول الطلاب إلي لجان الامتحانات بالتليفونات المحمولة أو سماعات الأذن أو أي وسيلة تسهل عملية الغش ومن يفعل ذلك يعاقب بالحرمان من أداء الامتحان ويطبق عليه نص المادتين 124 ،125 من قانون تنظيم الجامعات.