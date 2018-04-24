جامعة الزقازيق: إجراءات مشددة لتأمين الكنترولات وعقوبات رادعة لمنع الغش

جامعة الزقازيق: إجراءات مشددة لتأمين الكنترولات وعقوبات رادعة لمنع الغشالثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:15 م
الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
إضافة تعليق
أكد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق أثناء ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة بجلسته اليوم علي ضرورة تأمين الكنترولات.
والتنبيه علي عمداء الكليات وأمين عام الجامعة والإدارة الهندسية ومديري الكليات بضرورة مراجعة وسائل الإضاءة والإنذار الداخلية والخارجية ومراجعة جميع الوصلات الكهربية الداخلية والخارجية وجميع الأحمال الكهربية.
وذلك تفادي وجود أي أحمال زائدة وحظر استخدام السخانات والغلايات الكهربائية بالكليات واتخاذ الإجراءات القانونية مع يحوزها أو يستخدمها والتخلص من أي مخلفات خارج أو أعلي أسطح الكليات وتأمين الكنترولات والتنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس بالتزام الجدية في أعمال الامتحانات ومنع دخول الطلاب بأدوات الغش والإعلان على مواقع الجامعة والكليات بأنه لن يسمح بدخول الطلاب إلي لجان الامتحانات بالتليفونات المحمولة أو سماعات الأذن أو أي وسيلة تسهل عملية الغش ومن يفعل ذلك يعاقب بالحرمان من أداء الامتحان ويطبق عليه نص المادتين 124 ،125 من قانون تنظيم الجامعات.
إضافة تعليق
وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019
شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة