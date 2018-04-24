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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:24 م
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توريد 74 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:40 م
توريد 74 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة قمح


البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح ،التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغت 74 ألف و 130 طن ،حتي صباح اليوم الثلاثاء.

ووجهت محافظ البحيرة وفق بيان صادر من المحافظة ،بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة،لإستقبال الأقماح من المزارعين ، وضرورة التحقق من جودتها،ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين ،خلال 48 ساعة من التوريد .

 

 


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