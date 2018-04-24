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تكريم ندا بسيونى وإيناس نور فى حفل مشروعات خريجى إعلام النهضة ببنى سويف

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:58 م
تكريم ندا بسيونى وإيناس نور فى حفل مشروعات خريجى إعلام النهضة ببنى سويف خلال التكريم


بنى سويف أيمن لطفى
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كرمت كلية الاعلام بجامعة النهضة ببنى سويف الفنانتين ندابسيونى وايناس نور والمخرج سامح الشوادى فى المهرجان السنوى لمشروعات تخرج طلاب الكلية للعام الدراسي2017 / 2018   ، وذلك بحضور الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة ، و الدكتور   محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء ، والدكتور عادل عبدالغفار عميد كلية الاعلام بالجامعة ، والدكتورة سعاد عبدالخالق نائب  رئيس الجامعة ، وشيرين زقلمة خبير العلاقات العامة و الدكتور أحمد عبدالخالق المستشار السابق لوزير التعليم العالى والنائب السابق لرئيس جامعة بنى سويف  ، وجموع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب . 
 
 
وتضمن  المهرجان الذى أقيم  اليوم بمسرح الجامعة" عرض لطابور خريجى الكلية ،   كلمات ترحيب من قيادات الجامعة وعميد كلية إعلام وبعض الحاضرين من الضيوف حول أهمية الاعلام فى توجيه الراى العام وأنه سيف يهدم ويبنى الأمم ، كما طالب المتحدثون بأن يحصل  صعيد مصر  على حقه من الفن و الثقافة   ، فضلا عن رعاية الموهوبين من  خريجى الاقسام المختلفة  بكلية الإعلام ومنحهم الفرصة كاملة ، ونصح المتحدثون خريجى كلية الإعلام بالسعى والاجتهاد لاثبات ذاتهم وتحقيق احلامهم فى الحياة العملية 
 
وشملت الاحتفالية أيضا   عرض مشروعات تخرج الطلاب  ، وعرض مسرحيمن أداء  الطلاب   بعنوان القطة العمياء  ،  وفى الختام تم إعلان نتيجة تقييم المشروعات ، وتسليم شهادات التقدير للطلاب .
 
2- رئيس جامعة النهضة وعميد اعلام خلال الاحتفالية
 رئيس جامعة النهضة وعميد اعلام خلال الاحتفالية

3- جانب من النكريم
 جانب من النكريم

4- الصحفيون يتابعون الاحتفالية
الصحفيون يتابعون الاحتفالية

4- تكريم خريجى كلية الاعلام
 تكريم خريجى كلية الاعلام

5- تكريم الخريجين
 تكريم الخريجين

6- جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى

 
7- جانب من الحضور
جانب من الحضور

8- تكريم ايناس نور
تكريم ايناس نور

9- جانب من التكريم
 جانب من التكريم
 

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