تكريم ندا بسيونى وإيناس نور فى حفل مشروعات خريجى إعلام النهضة ببنى سويف

تكريم ندا بسيونى وإيناس نور فى حفل مشروعات خريجى إعلام النهضة ببنى سويفالثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:58 م
خلال التكريم
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كرمت كلية الاعلام بجامعة النهضة ببنى سويف الفنانتين ندابسيونى وايناس نور والمخرج سامح الشوادى فى المهرجان السنوى لمشروعات تخرج طلاب الكلية للعام الدراسي2017 / 2018 ، وذلك بحضور الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء ، والدكتور عادل عبدالغفار عميد كلية الاعلام بالجامعة ، والدكتورة سعاد عبدالخالق نائب رئيس الجامعة ، وشيرين زقلمة خبير العلاقات العامة و الدكتور أحمد عبدالخالق المستشار السابق لوزير التعليم العالى والنائب السابق لرئيس جامعة بنى سويف ، وجموع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب .
وتضمن المهرجان الذى أقيم اليوم بمسرح الجامعة" عرض لطابور خريجى الكلية ، كلمات ترحيب من قيادات الجامعة وعميد كلية إعلام وبعض الحاضرين من الضيوف حول أهمية الاعلام فى توجيه الراى العام وأنه سيف يهدم ويبنى الأمم ، كما طالب المتحدثون بأن يحصل صعيد مصر على حقه من الفن و الثقافة ، فضلا عن رعاية الموهوبين من خريجى الاقسام المختلفة بكلية الإعلام ومنحهم الفرصة كاملة ، ونصح المتحدثون خريجى كلية الإعلام بالسعى والاجتهاد لاثبات ذاتهم وتحقيق احلامهم فى الحياة العملية
وشملت الاحتفالية أيضا عرض مشروعات تخرج الطلاب ، وعرض مسرحيمن أداء الطلاب بعنوان القطة العمياء ، وفى الختام تم إعلان نتيجة تقييم المشروعات ، وتسليم شهادات التقدير للطلاب .
رئيس جامعة النهضة وعميد اعلام خلال الاحتفالية
جانب من النكريم
الصحفيون يتابعون الاحتفالية
تكريم خريجى كلية الاعلام
تكريم الخريجين
جانب من العرض المسرحى
جانب من الحضور
تكريم ايناس نور
جانب من التكريم
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