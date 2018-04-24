بيطرى الوادى الجديد ينفذ برامج تحصينات الحملة القومية الأولى الخميس القادم







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء تنفيذ برامج تحصينات الحملة القومية الأولى للعام الحالى ضد الأمراض التى تهدد الثروة الحيوانية على مستوى مراكز وقرى وتوابع المحافظة، والتى تبدأ إعتبارا من يوم الخميس القادم .

وتشمل خريطة التحصينات المواقع التالية كما جاء ببيان المديرية،فى مركز الداخلة بمناطق بئر محمد مبارز و عيون بئر 4 و طريق المطار بموط، تخلفات اسمنت والعيون القبلية بالمعصرة، ومنطقة الصوبة بالجديدة وبئر 2 بالقصر القرشية، و ابوزيد بالموشية، وبئر 5بغرب الموهوب والجيزة، وبئر نصر كامل و بئر حسن البحرى، و بئر منير و بئر احمد صالح، و بئر طلعت بعزب القصر الشارع الغربى بالراشدة .

وفى مركز الخارجة، سيتم تحصين رؤوس الماشية بمناطق أتخينة وعين الغراب بالخارجة، وتخلفات الثورة و بولاق والمنيرة، وفى مركز بلاط بمناطق أولاد نور وأبو ضاوية ببلاط، والأعرج و العيون المجاورة بذخيرة.

وفى مركز باريس، بمناطق بئر شركة الاحسان بجورمشين 7، وبئر 15 بالقصر، وفى مركز الفرافرة زراعة 4 بالفرافرة، وبئر 6 بأبو منقار، وبئر فؤاد بالنهضة، وحطية الشيخ مرزوق بالكفاح .