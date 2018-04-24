انقطاع الكهرباء 6 ساعات عن منطقة الصداقة الجديدة بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

شهدت منطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، اليوم، الإثنين، انقطاع التيار الكهربائى لمدة 6 ساعات متواصلة نتيجة عطل فنى فى الخطوط.

قال أهالى المرحلة الثالثة بالصداقة الجديدة لـ"اليوم السابع"، إن انقطاع التيار الكهربائى أثر بالسلب على سكان الصداقة الجديدة وخاصة أن أبنائهم تلاميذ فى المدارس ومن المقرر أن يخوضوا امتحانات الفصل الدراسى الثانى صباح الثلاثاء، ويحتاجون للمذاكرة ليلة الامتحان، علاوة على المعاناة الأخرى من انقطاع الكهرباء الذى امتد لنحو 6 ساعات بدأت من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة من مساء الإثنين.

ومن جانبه، أكد محمود عليان، رئيس مدينة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تواصل مع مسئولى الكهرباء وتبين أن انقطاع التيار سببه عطل فنى مفاجئ وتم العمل على إعادة التيار وتشغيله بشكل جزئى للمنطقة بالكامل.

وفى سياق متصل، شهدت مدينة أسوان الجديدة أيضاً انقطاع الكهرباء عن الحى الثانى السكنى لمدة 3 ساعات متواصلة، بدأت منذ الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً، نتيجة عطل فنى مفاجئ، وتم إعادة التيار بعد التعامل مع العطل وإصلاحه.