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انطلاق اليوم العملى الأول لوحدتى الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:17 ص
انطلاق اليوم العملى الأول لوحدتى الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة


أسيوط ـ محمود عجمى
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تنطلق اليوم الثلاثاء، وقائع اليوم العلمى الأول لوحدتى الأورام بمستشفى جراحة المسالك البولية، ومستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور علاء الدين عبدالحميد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور ضياء عبدالحميد رئيس وحدة أورام المسالك البولية والتناسلية، والدكتور حسام ثابت سالم والدكتور علوانى السنوسى رئيسا وحدة أورام النساء .

 

وقال الدكتور هشام مختار حمودة، مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعى بأسيوط ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، إن اليوم العلمى الأول للمستشفى يهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات بين الأطباء والمتخصصين فى مجالات جراحة المسالك البولية والكلى، وأمراض النساء والتوليد والأورام، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية .

 

وأوضح الدكتور عمرو فدان المدرس بقسم جراحة المسالك البولية والكلى بكلية الطب، ومقرر اليوم العلمى، أنه من المقرر أن يتضمن اليوم عقد 10 محاضرات نظرية تشتمل على عدد من المحاور الأساسية، والتى ترصد أهم المضاعفات النسائية لجراحة المسالك البولية للنساء، تأثيرات الأورام على المراة الحامل، علاج أورام المسالك البولية فى فترة الحمل، العلاج الكيماوى فى فترة الحمل .


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