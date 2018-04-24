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اندلاع حريق فى سطح مبنى مدينة الطب بالعاصمة العراقية بغداد

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:31 م
اندلاع حريق فى سطح مبنى مدينة الطب بالعاصمة العراقية بغداد الشرطة العراقية


بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر عراقى باندلاع حريق، اليوم الثلاثاء، فى سطح مبنى مدينة الطب وسط بغداد، نتج عنه إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسار بشرية.

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن حريقا اندلع اليوم فى سطح مبنى مدينة الطب وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية"، مضيفا: "أن فرق الدفاع المدنى تمكنت من السيطرة على الحريق". وأوضح فى الوقت ذاته أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.

يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين الحين والآخر اندلاعا لحرائق عدة، لاسيما فى دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، والتى تسفر عن وقوع خسار بشرية ومادية.

 


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