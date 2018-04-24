" الهلال الأحمر الإماراتى" يقدم مساعدات إغاثية لسكان محافظة الضالع باليمن







أبوظبى (أ ش أ)

أعلنت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتى" أنها كثفت جهودها ودعمها الإغاثى للشعب اليمنى عبر تسيير قافلة مساعدات إغاثية و إيوائية إلى منطقة الصدرين فى مريس بمحافظة الضالع تخفيفا للمعاناة التى يعيشها سكان المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وكيل محافظة الضالع نبيل العفيف قوله : إن محافظة الضالع زارها فريق تطوعى من الهلال مؤخرا لتفقد الأحوال والاطلاع على احتياجات المحافظة لتلبيتها، مضيفا أن المحافظة نالت عددا من المشاريع التى نفذها الهلال الأحمر الإماراتى فى السابق ووقعت فى عام 2018 على مشاريع أخرى سيتم تنفيذها.