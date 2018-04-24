الصحة الفلسطينية: 4 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: 4 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:10 م
اشتباكات مع قوات الاحتلال
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 مواطنين بجروح متوسطة، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار صوب المشاركين فى فعاليات مسيرة (العودة) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وذكرت الوزارة، فى بيان، أن 15 مواطنا أيضا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم ميدانيا.
ووفقا لإحصائية أصدرتها الصحة، فإن 39 شهيدا ارتقوا، وأكثر من 5 آلاف مصاب منهم 138 فى مرحلة الخطر، منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة يوم 30 مارس الماضى.
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