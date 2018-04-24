video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تنظم اليوم ندوة عن الفيروسات الكبدية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:00 ص
"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تنظم اليوم ندوة عن الفيروسات الكبدية سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية


الإسماعيليه- جمال حراجى
إضافة تعليق

قال سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية: إن المديرية تنظم ظهر اليوم الثلاثاء مبادرة الحملة القومية للقضاء على "فيرس سى"، وسوف وعقد ندوة تثقيف صحى للعاملين بالمديرية وفروعها تحت عنوان (الفيروسات الكبدية طرق العدوى والوقاية والعلاج)، وذلك بقاعة المديرية، وبالتنسيق مع إدارة الإسماعيلية الصحية (الإعلام والتثقيف الصحى).

وأشار عبد الحليم فى تصريحات صحفية، إلى أن المديرية قامت بعمل إعلان عن أماكن وجود القوافل الطبية ( مركز طبى الشيخ زايد - مركز طبى الشهداء )، وذلك حرصا منها على أن يقوم جميع العاملين بالمديرية بإجراء الفحص الطبى للاكتشاف المبكر للفيروس، وعمل الفحوص الطبية على جميع الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والسمنة، وسوف يتم تلقى العلاج والفحوصات مجانا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير ميدان مصطفى كامل وإحلال وتجديد نقطة تجميع القمامة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الشباب والرياضه بالاسماعيليه

الفيروسات الكبديه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تكليف قيادات إخوانية بشن حملة إعلامية للضغط للافراج عن "أبو الفتوح"

تكليف قيادات إخوانية بشن حملة إعلامية للضغط للافراج عن "أبو الفتوح"

اقتدءًا بصلاح.. مواطن يتبرع بـ12 مليون جنيه لإقامة مسجد وصرح طبى لأهالى الغربية

اقتدءًا بصلاح.. مواطن يتبرع بـ12 مليون جنيه لإقامة مسجد وصرح طبى لأهالى الغربية

صور.. الآلاف بـ"بسيون" يحتفلون بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا.. الأهالى يهتفون أمام منزله "بنحبك يا صلاح".. شاب يقطع 90 كيلو لرسم جرافيتى للاعب.. محافظ الغربية لـ"صلاح": أنت الابن البار لأهل بلدك

صور.. الآلاف بـ"بسيون" يحتفلون بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا.. الأهالى يهتفون أمام منزله "بنحبك يا صلاح".. شاب يقطع 90 كيلو لرسم جرافيتى للاعب.. محافظ الغربية لـ"صلاح": أنت الابن البار لأهل بلدك

أهلا رمضان.. "مجلس المحافظين" برئاسة شريف إسماعيل يناقش الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم الخميس المقبل.. توجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل غرف العمليات.. ومضاعفة الكميات المطروحة من السلع أبرز التحديات

أهلا رمضان.. "مجلس المحافظين" برئاسة شريف إسماعيل يناقش الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم الخميس المقبل.. توجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل غرف العمليات.. ومضاعفة الكميات المطروحة من السلع أبرز التحديات

"فنجرى بؤ" و"أى فتى".. اختبار خاص من السفير البريطانى فى اللغة الإنجليزية

"فنجرى بؤ" و"أى فتى".. اختبار خاص من السفير البريطانى فى اللغة الإنجليزية

مؤسس مشارك بتويتر يستثمر فى "بوت" ذكاء اصطناعى صحى بالهند

مؤسس مشارك بتويتر يستثمر فى "بوت" ذكاء اصطناعى صحى بالهند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة