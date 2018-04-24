"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تنظم اليوم ندوة عن الفيروسات الكبدية

"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تنظم اليوم ندوة عن الفيروسات الكبديةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:00 ص
سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية
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قال سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية: إن المديرية تنظم ظهر اليوم الثلاثاء مبادرة الحملة القومية للقضاء على "فيرس سى"، وسوف وعقد ندوة تثقيف صحى للعاملين بالمديرية وفروعها تحت عنوان (الفيروسات الكبدية طرق العدوى والوقاية والعلاج)، وذلك بقاعة المديرية، وبالتنسيق مع إدارة الإسماعيلية الصحية (الإعلام والتثقيف الصحى).
وأشار عبد الحليم فى تصريحات صحفية، إلى أن المديرية قامت بعمل إعلان عن أماكن وجود القوافل الطبية ( مركز طبى الشيخ زايد - مركز طبى الشهداء )، وذلك حرصا منها على أن يقوم جميع العاملين بالمديرية بإجراء الفحص الطبى للاكتشاف المبكر للفيروس، وعمل الفحوص الطبية على جميع الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والسمنة، وسوف يتم تلقى العلاج والفحوصات مجانا.
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