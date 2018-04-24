السفير الفلبينى بالكويت يجدد اعتذار بلاده عن تهريب العمالة من منازل الكفلاء







أ ش أ

جدد السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، اليوم الثلاثاء، اعتذار بلاده للكويت لانتهاك سيادتها من خلال ما قامت به السفارة مؤخرا من تهريب عاملات منزليات من بيوت كفلائهن، وذلك عقب اعتذار رسمى قدمه وزير خارجية الفلبين فى وقت سابق اليوم.

وأعرب أوفيلا - فى مؤتمر صحفى عقد بمقر السفارة الفلبينية بالكويت - عن عظيم امتنان السفارة الفلبينية على كرم ضيافة حكومة الكويت لأكثر من 250 ألف مواطن فلبينى يعتبرون الكويت وطنهم الثانى، مشيرا إلى أنه يضم صوته الى صوت وزير خارجية بلاده بتقديم الاعتذار للكويت حكومة وشعبا، وأكد أنه لم يكن لدى السفارة أدنى نية للاساءة للكويت وشعبها أو المساس بسيادتها خلال الأعمال التى قامت بها، مجددا شكره وامتنانه للكويت على تمديد المهلة التى منحتها لمخالفى الإقامة، والتى مكنت السفارة من إجلاء أكثر من 5000 من المخالفين من أبناء الجالية وإعادتهم لأهلهم فى الفلبين.

ورحب بنتائج اللقاء الذى جمع وزير خارجية بلاده مع السفير الكويتى فى مانيلا، وبحث الاجراءات التى يجب أن تتخذ بين البلدين، لتجنب تكرار ما حدث فى المستقبل، والتنسيق الفعال بين السفارة الفلبينية والسلطات الكويتية، معربا عن تطلعه لاستمرار عمله مع الحكومة الكويتية فى الأمور ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تقوية أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وكان وزير الخارجية الفلبينى ألان بيتر كايتانو، قد قدم فى وقت سابق اليوم اعتذاره الى الكويت حكومة وشعبا، على الاساءة والتعدى على قوانينها، بسبب تصرفات السفارة الفلبينية فى الكويت.

وقال كايتانو - فى تصريح نقلته شبكة (سى ان ان) الإخبارية - "أقدم اعتذارى الى نظيرى الكويتى والى الحكومة الكويتية والشعب الكويتى والقيادة الكويتية إزاء أى إساءة بسبب بعض التصرفات التى قامت بها السفارة الفلبينية فى الكويت"، مضيفا أنه قدم توضيحا للموقف الى سفير الكويت فى مانيلا، والذى تفهم ذلك، مؤكدا أنه سيرسل توضيحا مماثلا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وشدد على أن الجانب الفلبينى أكد للجانب الكويتى التزامه باتباع القوانين الكويتية واحترامه لسيادة الكويت وكرامة الدولة من خلال العمل فى حدود قوانينها والقوانين الدولية، مؤكدا أن ما يمكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبلا هو وضع آلية للتعاون بين الجانبين، لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاج لها أو من لديه قضية، وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت سفير الفلبين لدى الكويت يومى الجمعة والسبت الماضيين إثر تصريحاته الصحفية وتصرفات بعض العاملين فى السفارة الفلبينية، ونقلت له شجبها وادانتها لهذه التصرفات، التى تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة الكويت وقوانينها.