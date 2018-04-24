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السراج يبحث مع قادة عسكريين اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:09 م
السراج يبحث مع قادة عسكريين اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية السراج يلتقى قادة عسكريين ليبيين


كتب - أحمد جمعة
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اجتمع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، باللواء على عبد الجليل واللواء سالم جحا، والعقيد عبد الباسط شريعة، أعضاء اللجنة المكلفة من قبل القائد الأعلى للجيش الليبى بالمشاركة فى اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية.

 

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسى الليبى، عرض أعضاء اللجنة على السراج ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التى عقدت بالقاهرة، والأشواط التى تم قطعها فى سبيل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتكون لبنة أساسية فى بناء ليبيا الجديدة.

 

وتم التطرق إلى الاستحقاقات القادمة لهذه اللجنة واستكمال مناقشة بقية القضايا التي تهم بناء هذه المؤسسة العسكرية الليبية.

 

وعبر السراج خلال هذا اللقاء عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة وما تم إحرازه من تقدم، مشددا على ضرورة بناء هذه المؤسسة العسكرية الليبية على عقيدة الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه وصون كرامته وحقوق جميع مواطنيه.


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