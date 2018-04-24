الاحتلال يسلم 11 إخطارا بالهدم جنوب محافظة الخليل







رام الله (أ ش أ)

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 11 إخطارا لهدم حظائر ماشية وآبار ومساكن و(بركسات) وبيوت شعر فى خربة غوين جنوب شرق بلدة السموع، وصادرت خيمة بمنطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور - فى تصريح اليوم- "إن قوات الاحتلال داهمت خربة (غوين الفوقا) جنوب شرق السموع، وسلمت 11 إخطارا لمواطنين من عائلتى الحوامدة والدغامين؛ لهدم حظائر ماشيتهم وآبار مياههم ومساكنهم وبيوت الشعر التى يقطنونها فى موعد أقصاه 14 يوما، وذلك استمرارا فى سياسة التضييق على المواطنين وتهجيرهم؛ بهدف الاستيلاء على أرضهم".

وأضاف " أن قوات الاحتلال والتنظيم الإسرائيلى داهمت منطقة (رجم الحمراء) بمسافر يطا والتى تحيطها مستوطنة (سوسيا)، وصادرت للمرة الثانية فى أقل من شهرين الخيمة التى يقطنها المواطن خضر النواجعة وعائلته ونقلتها لجهة غير معلومة".

كما أرسلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أوامر هدم، وإنذارات بوقف بناء 10 منازل على الأقل، فى قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال الناشط محمود عوض الله من القرية -فى تصريح اليوم- أن قوات الاحتلال ترافقها "وحدة مراقبة البناء التابعة لدولة الاحتلال"، قاموا بتوزيع الأوامر لأكثر من 10 منازل، والحملة لا تزال مستمر حتى اللحظة.

وهدمت سلطات الاحتلال فى يوليو العام الماضى بناية فى القرية؛ بذريعة البناء بدون ترخيص، رغم أن هذه المبانى هى امتداد للقرية.