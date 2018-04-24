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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:14 م
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الاحتلال الإسرائيلى يبعد 4 من حراس الأقصى لمدد طويلة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:28 م
الاحتلال الإسرائيلى يبعد 4 من حراس الأقصى لمدد طويلة قوات الاحتلال الإسرائيلى


أ ش أ
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 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الثلاثاء، إبعاد أربعة من حراس المسجد الأقصى المبارك عن مكان عملهم لفترات تتراوح بين الشهر وستة شهور.

وشمل قرار الإبعاد لمدة ستة شهور الحراس: فادى عليان، ولؤى أبو السعد، وعرفات نجيب، بينما تم إبعاد الحارس خليل الترهونى مدة شهر.

من ناحية أخرى، أبلغت سلطات الاحتلال مواطنين من قرية بردلة بالأغوار الشمالية، نيتهم تدمير حقل زيتون، وأراض زراعية فى القرية، صباح غد الأربعاء.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار فى محافظة طوباس معتز بشارات، بأن ما يسمى "الارتباط الإسرائيلي"، أبلغ المواطنين بنية الاحتلال تدمير حقل زيتون مزروع منذ أربع سنوات بـ(280) شجرة، إضافة لتدمير أرض مساحتها (10) دونمات (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) مزروعة بمحصول الخيار، وأخرى مساحتها (7) دونمات مزروعة بالذرة.

وأشار بشارات إلى أن عدد أصحاب الأراضى عشرة.

ولفت إلى أن هذه الأراضى مخطرة بالتدمير قبل 45 يوما، وأن الاحتلال أبلغ المواطنين اليوم شفويا بالأمر؛ بهدف إخلائها.


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