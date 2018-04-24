الإفراج عن سيارات الأجرة المخالفة للقواعد المرورية بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن سيارات الأجرة التى شملها قرار المحافظ الصادر الأسابيع الماضية، تضمن الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة القواعد المرورية بشأن سيارات التاكسى والسيرفيس والأجرة.

جاءت استجابة الشعراوى، بالإفراج عن السيارات المشار اليها خلال لقائه أصحاب تلك السيارات التى صدر لها قرار ايقاف واستمع اليهم.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم إلغاء الترخيص نهائياً لتلك السيارات حال تكرار المخالفة مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.