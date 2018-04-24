الأردن يؤكد وفاة أحد مواطنيه فى حادث الدهس فى كندا

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أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن مواطنا أردنيا من بين الوفيات فى حادث الدهس الذى جرى بمدينة تورونتو فى كندا، والذى تسبب بوفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقالت الوزارة، فى بيان: "فيما يخص حادث الدهس العمد الذى جرى فى مدينة تورونتو فى كندا من قبل شخص كندى الجنسية، والذى تسبب بوقوع 10 وفيات و15 جريحا، كان من ضمن الوفيات المواطن الأردنى المرحوم منير عبده حبيب النجار، والذى كان قد ذهب إلى كندا فى زياره لأحد أبنائه".



وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الأردنية فى أوتاوا تواصلت مع ذوى المتوفى وقدمت لهم التعازى، ويجرى العمل حاليا بالتنسيق مع وحدة العمليات فى وزارة الخارجية على إجراءات نقل الجثمان إلى الأردن.



وأكد البيان أن السفارة الأردنية فى أوتاوا تقوم بالمتابعة مع السلطات الكندية فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات التى سيتم اتخاذها بخصوص الحادث.