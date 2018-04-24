افتتاح شوادر وتوفير السلع التموينية استعداداً لشهر رمضان بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء استعدادات أجهزة المحافظة لاستقال شهر رمضان المبارك وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين وذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء فريد مصطفى، نائب مدير الأمن_حكمدار المديرية، وأعضاء مجلس النواب، ومساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفر الشيخ بإنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف فى أماكن واضحة بالوحدات المحلية . تكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية ،و الاستعانة بمركز الشرطة وشرطة المرافق فى تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور .

كما شدد المحافظ على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتى تضم مفتش تموين وطبيب بيطرى ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية للحل الفورى لشكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار ،والسماح لعمل شوادر بجميع المراكز والقرى لعرض السلع لعدم زيادة الاسعار،و تدبير مخزن لاستلام حصة اضافية من اسطوانات البوتاجاز من شركة بوتاجاسكو فى بداية شهر رمضان لتوفير السلعة للمواطنين ،و تدبير منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية الخاصة بالقوات المسلحة .

وقال المحافظ ، أنه وجه بتكثيف الدور الرقابى للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والأسعار بالأسواق وضبط السلعة منتهية الصلاحية او الغير معلومة المصدر او الغير مطابقة للمواصفات وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة ،و انشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى اى شكاوى او مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فورا ،والاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير او نقص وحل أي مشاكل أولاً بأول ،والمرور على الاسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الاساسية المطابقة للمواصفات .. وانضباط الاسعار بالأسواق ،و العمل على تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات،والتنسيق مع شركة بوتاجسكو لتوفير الكميات اللازمة من اسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة حتى لا تحدث اختناقات فى هذه السلعة .

وقال المحافظ أنه طالب مباحث التموين بإعداد تقرير دورى كل ثلاثة ايام بالمتابعة اليومية والدورية بمتطلبات السوق واحتياجات جمهور المستهلكين حتى يتم توفير السلعة المناسبة وتوقع الازمة قبل حدوثها فى اى سلعة ،عمل حملات دورية مفاجئة وتكثيف الرقابة لضبط اسعار السوق .

وأضاف أنه وجه بتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والمطاعم والفنادق وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشئون الصحية ،و تكثيف الحملات على محلات بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2009م، ومتابعة الاجراءات والضوابط اللازمة للسماح بفتح محال تداول طيور تمهيدا لتغيير النشاط إلى تداول لحوم طيور مجهزة مجمدة ،والحد من إجازات الأطباء القائمين بالعمل فى المجازر والمرور لتذليل الصعوبات التى تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة , إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى اى شكاوى او مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فورا ،و التنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطرى ليقوم بالعمل فى نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش تموين ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين .

وقال المحافظ ، سيتم إنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء وهندسات الكهرباء بمراكز المحافظة لمواجهة اى مشاكل طارئة والعمل على الحل الفورى لمشاكل المواطنين ، وأنه وجه مديرية التضامن بالتوسع فى الأبحاث الاجتماعية وصرف المساعدات للمحتاجين للتوسيع عليهم فى هذا الشهر الكريم . التوسع فى مجالات المساعدات المادية من جميع الجهات التى يمكنها صرف مساعدات مادية للمحتاجين ،والتوسع فى عمل مسابقات فى القران الكريم والأحاديث النبوية وصرف مكافآت للمتسابقين خلال الشهر الكريم .

وأكد المحافظ أنه وجه بوضع أنوار على المساجد ابتهاجا بجلالة هذا الشهر . عمل ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات فى المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الامن ومراكز الشباب والسجون ،والاستعانة بكبار الاساتذة من علماء الازهر الشريف والمفكرين لالقاء المحاضرات فى ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الازهر والأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب . توزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية .

وقال المحافظ أنه وجه بإقامة الحفلات الرمضانية والمسابقات الدينية بقصر مديرية الثقافة وفروعها بالمراكز والمدن ،واقامة الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب وكذا المسابقات الفنية المناسبة ، وجه ادارة المرور وشرطة المرافق بالإهتمام إدارة المرور بمراقبة الطرق والمواقف وإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين سواء بالشوارع او الميادين العامة والعمل على سيولة المرور خاصة أثناء فترات الذروة .

وأكد المحافظ ، أنه وجه بانشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات المياه لمواجهة اى مشاكل طارئة والعمل على الحل الفورى لمشاكل المواطنين ،و مواجهة أي مشاكل طارئة على ان يتم الاعلان عنها فور وقوعها وسرعة التعامل معها لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمخابز وخلافه .

وقال المحافظ ، إنه وجه بعمل نوبتجيات من الأطباء والأجهزة المعاونة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خصوصا وقت الافطار لمواجهة اية حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ،و التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطرى والتموين لتكثيف الحملات المرورية على اماكن بيع المواد الغذائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها .