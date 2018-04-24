افتتاح المؤتمر العلمى الدولى مع الجامعات الإسلامية بالإسكندرية .. غدا

افتتاح المؤتمر العلمى الدولى مع الجامعات الإسلامية بالإسكندرية .. غداالثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:18 ص
الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
إضافة تعليق
يفتتـح الدكتـور عصام الكـردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية غداً الأربعاء، فعاليـات المؤتمر العلمى الدولى الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع رابطة الجامعات الاسلامية تحت عنوان "دور الاقتصاد والتمويل الاسلامى فى التنميـة" .
وتستمر أعمال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام فى الفتـرة مــن 25 ـ 27 إبريل الجارى وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً،تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عبد الله التركى رئيس رابطـة الجامعـات الاسلاميـة.
وصرح الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة ومقرر المؤتمر فى بيان له اليوم أن المؤتمر يناقش العديد من الموضوعات الهامة منها الأدوات المالية المبتكرة فى تعبئة واستثمار أموال الأوقاف، ودور الاقتصاد والتمويل الاسلامى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودور الصكوك الاسلامية فى تمويل المشروعات، ورأس مال البنوك التقليدية والاسلامية فى تمويل المشروعات.
وصرح الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة ومقرر المؤتمر فى بيان له اليوم أن المؤتمر يناقش العديد من الموضوعات الهامة منها الأدوات المالية المبتكرة فى تعبئة واستثمار أموال الأوقاف، ودور الاقتصاد والتمويل الاسلامى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودور الصكوك الاسلامية فى تمويل المشروعات، ورأس مال البنوك التقليدية والاسلامية فى تمويل المشروعات.
إضافة تعليق
صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه
إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة