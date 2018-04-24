افتتاح المؤتمر العلمى الدولى مع الجامعات الإسلامية بالإسكندرية .. غدا

يفتتـح الدكتـور عصام الكـردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية غداً الأربعاء، فعاليـات المؤتمر العلمى الدولى الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع رابطة الجامعات الاسلامية تحت عنوان "دور الاقتصاد والتمويل الاسلامى فى التنميـة" .

وتستمر أعمال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام فى الفتـرة مــن 25 ـ 27 إبريل الجارى وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً،تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عبد الله التركى رئيس رابطـة الجامعـات الاسلاميـة.



وصرح الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة ومقرر المؤتمر فى بيان له اليوم أن المؤتمر يناقش العديد من الموضوعات الهامة منها الأدوات المالية المبتكرة فى تعبئة واستثمار أموال الأوقاف، ودور الاقتصاد والتمويل الاسلامى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودور الصكوك الاسلامية فى تمويل المشروعات، ورأس مال البنوك التقليدية والاسلامية فى تمويل المشروعات.



