استجابة لـ"اليوم السابع".. تسليم وحدة سكنية لأسرة تقيم فى كشك بالسويس

كما أصدر المحافظ تعليمات لمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، لبحث حالة أسرة الموطن المريض ونجله وأبنائه المقيمين داخل كشك بمنطقة عرب المعمل السكنية.

وصدرت قرارات إدارة الإسكان ومحافظ السويس بعد نشر "اليوم السابع" تقريرا كاملا بالصور عن مأساة الأسرة التي يعيشها الأب والأم و7 من الأطفال داخل كشك وإصابه الأب ونجله بمرض السرطان، بتاريخ يوم 18 إبريل تحت عنوان " صور.. شعبان وابنه مصابان بالسرطان..والسكن "كشك" على الرصيف بالسويس".

وأكد شعبان السيد، أن مسئولي الإسكان اتصلوا بشخصي وأبلغوني أنهم أنهوا جميع إجراءات تسليمي وحدة سكنية لأقيم فيها، كما قام رجال الخير بجلب بضائع لى لبيعها وأكتسب رزق أولادي.