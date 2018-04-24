إزالة 265 حالة تعد علي الأراضى الزراعية بالمنيا







فريق المحافظات

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 265 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 17فدان و10قيراط و14 سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 15 وحتى 21 إبريل الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة . وقال المهندس عبد العاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا فى بيان له ، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 63حالة تعدى بمركز مغاغة بمساحة 2فدان 13 قيراط ، وعدد 31 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و4 سهم، وعدد21حالة بمركز مطاي بمساحة 15 قيراط و2سهم ، وعدد 6 حالات بسمالوط بمساحة 7قيراط و12 سهم، وعدد 18 حالة بمركز المنيا بمساحة 10 قيراط و 14سهم ، وعدد 58حالة في أبوقرقاص بمساحةفدان و15 قيراط و12 سهم، وعدد36 حالة بملوي بمساحة 9 فدان و16قيراط ، وعدد30 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدان و2 سهم ،بالإضافة إلى حالتين إصلاح زراعى بمساحة 4 قيراط و16 سهم . وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها ، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز مغاغة ، بتنفيذ عدد 30 حالة تعد على أرضى للإصلاح الزراعي بعدد 26 قرار إزالة وعدد 4 حالات في المهد بمساحة فدان و21 قيراط و11 سهم بقرية العباسية ، كما تم تنفيذ عدد 156 إزالة إدارية وتحرير عدد 41 محضر إشغال طريق و2 محضر نظافة عامة و2 محضر إدارة بدون ترخيص من خلال وحدة مرافق مغاغة ، وذلك خلال الحملات التي تتم لضبط الشارع ورفع الاشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتفتيش على المحلات التجارية وبتواجد الأجهزة التنفيذية المعنية وقوات التأمين اللازمة وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة .

وفى سياق متصل ، قال مجدى نصر رئيس مركز و مدينة مغاغة فى بيان له ، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 5 قضايا تموينية منها محضر عدم صلاحية وعدد 4 محاضر عدم إعلان أسعار ، وذلك بمعاونة الرقابة التموينية بمغاغة .