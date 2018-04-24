إزالة 1479 متر تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بالمنوفية

إزالة 1479 متر تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بالمنوفيةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:38 ص
إزالة تعديات - أرشيفية
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شن مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع قوات الأمن بمركز شرطة تلا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
وأسفرت الحملة، عن تنفيذ أكبر عدد من الإزالات والتصدى للحالات الاشغالات، حيث تم إزالة 5 حالات تعديات بمساحة 1479 متر، بمعرفة اللجنة، ودون خسائر، بزمام طوخ دلكة على بحر سيف، إتجاه زرقان للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأضاف رئيس مركز ومدينة تلا، فى بيان له على إستمرار إزالة التعديات على الطرق والشوارع العامة.
الجدير بالذكر أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف لتنفيذ القانون وردع من تسول له نفسه محاولة البناء على الأرض الزراعية .
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