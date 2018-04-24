إحالة طاقم النوبتجية بوحدة صحية بالسنطة فى الغربية للتحقيق لتركهم العمل







الغربية – مصطفى عادل

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، طاقم النوبتجية بالوحدة الصحية بقرية الجعفرية للتحقيق،وذلك بسبب تركهم العمل بدون إذن مسبق.

وأضاف رئيس المدينة فى بيان له،أنه جاء ذلك خلال جولته التي قام بها اليوم الثلاثاء لتفقد سير العمل بالوحدة الصحية، والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وفوجئ بترك طاقم النوبتجية بالوحدة للعمل، فقرر إحالتهم للتحقيق،وتقديم مذكرة بذلك للواء أحمد صقر محافظ الغربية.