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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:58 م
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أمطار رعدية تضرب شمال سيناء

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:59 م
أمطار رعدية تضرب شمال سيناء امطار -ارشيفية


شمال سيناء - محمد حسين
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تعرضت شمال سيناء الليلة لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات ضربات رعد وأضواء برق بين الحين والآخر.
 
وتجمعت مياه الأمطار فى الشوارع فى مدينة العريش بعد سقوطها المفاجئ، وتسببت فى تكوين برك. وخلت الشوارع مِن حركة المرور.
 
وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن الأمطار لاتزال تتواصل وتم اتخاذ وضع الاستعداد بالمستشفيات ولَم ترد أى بلاغات بحوادث.
 
 

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