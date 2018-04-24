أمطار رعدية تضرب شمال سيناء







شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت شمال سيناء الليلة لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات ضربات رعد وأضواء برق بين الحين والآخر.

وتجمعت مياه الأمطار فى الشوارع فى مدينة العريش بعد سقوطها المفاجئ، وتسببت فى تكوين برك. وخلت الشوارع مِن حركة المرور.

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن الأمطار لاتزال تتواصل وتم اتخاذ وضع الاستعداد بالمستشفيات ولَم ترد أى بلاغات بحوادث.