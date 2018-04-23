20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالإثنين، 23 أبريل 2018 01:27 م
سفينة حاويات - ارشيفية
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 20 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 2 آخرين.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 2 سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
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