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20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:27 م
20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة سفينة حاويات - ارشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 20 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 2 آخرين.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 2 سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .

 

 


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20سفينة اجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد




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